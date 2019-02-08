09 Şubat 2019, Cumartesi
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"Alper Ulusoy sana f... off diyorum!"
Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında hakem Alper Ulusoy'un verdiği tartışmalı kararlar sonrası tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. A Spor'da yayınlanan Artı Futbol'a konuk olarak katılan tecrübeli yorumcu Emre Bol, Alper Ulusoy'la ilgili konuştu. Bol, Alper Ulusoy'un maça Fenerbahçe üzerinde oyun oynamaya geldiğini söyledi ve "Alper Ulusoy sana f... off diyorum" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.
08.02.2019
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