09 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy'un tartışmalı kararları hakkında konuşan Özsoy şu ifadeleri kullandı: "Kayserispor yönetimine teşekkür ederiz çok iyi ağırlandık. Futbola gelirsek, karma karışık bir futbol. Hakem maçı etkiledi. Çifte standart uygulanan pozisyonlara bakınca, ağır konuşmak geliyor içimizden ama konuşmuyoruz. Mensah'a kart çıkmaması, Mehmet Ekici'nin pozisyonu, Moses'in sarı kartı, golde de Serdar'a faul var. Pozisyonları inceledik, gördük ki, çifte standart uygulanmış. Eski dönemlerdeki 'Şöyle yaparım, böyle yaparım, düdük astırırım' gibi şeylerimiz yok. Elbet bunu yapanlar, Türk futbolu önünde bedelini öderler. Soldado'nun sarısı tartışılır ama hakemle girdiği diyalog gereksiz. Biz onun cezasını veririz. Geçmiş olayda, kimse oyuncularına ceza vermezken, biz oyuncularımıza ceza verdik."
08.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!