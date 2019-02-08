08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadeleye, Hakem Alper Ulusoy'un tartışmalı kararları damga vurdu. Ulusoy'un Soldado'ya gösterdiği kırmızı kart ise büyük tepki topladı!

Giriş Tarihi: 08.02.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 23:14
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Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadeleye, Hakem Alper Ulusoy'un tartışmalı kararları damga vurdu. Ulusoy'un Soldado'ya gösterdiği kırmızı kart ise büyük tepki topladı!

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Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler!

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Soldado, orta sahada rakip futbolcuya faul yaptı .Alper Ulusoy, Soldado'nun yanına sarı kart ile gelirken bir anda kırmızı kart gösterdi.

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Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler!

Hakem Alper Ulusoy, kırmızı kartın ardından Fenerbahçe futbolcularına Soldado'nun küfür ettiğini (f... off) belirtti.

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Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler!

Öte yandan Fenerbaçeli taraftarlar, maçın hakemine sosyal medyadan oldukçe sert tepkiler gösterdi.

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Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler!

TÜNELDE İKİNCİ KIRMIZI
Tolgay Arslan, maçın ardından tünelde hakem Alper Ulusoy'a itirazlarından dolayı çift sarıdan kırmızı kart gördü.

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