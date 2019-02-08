08 Şubat 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadeleye, Hakem Alper Ulusoy'un tartışmalı kararları damga vurdu. Ulusoy'un Soldado'ya gösterdiği kırmızı kart ise büyük tepki topladı!
Giriş Tarihi: 08.02.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 23:14
- 1
- 198
- 2
- 198
- 3
- 198
- 4
- 198
- 5
- 198
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!