08 Şubat 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Soldado atıldı sosyal medya çıldırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor - Fenerbahçe maçına hakem Alper Ulusoy'un tartışmalı kararları damga vurdu, sosyal medya kullanıcıları çıldırdı. İşte Alper Ulusoy'un tartışmalı kararlarına, sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler.
Giriş Tarihi: 08.02.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 22:20
- 1
- 107
- 2
- 107
- 3
- 107
- 4
- 107
- 5
- 107
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!