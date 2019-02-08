08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Soldado atıldı sosyal medya çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor - Fenerbahçe maçına hakem Alper Ulusoy'un tartışmalı kararları damga vurdu, sosyal medya kullanıcıları çıldırdı. İşte Alper Ulusoy'un tartışmalı kararlarına, sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 22:20
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Soldado atıldı sosyal medya çıldırdı!
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Soldado atıldı sosyal medya çıldırdı!
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Soldado atıldı sosyal medya çıldırdı!
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Soldado atıldı sosyal medya çıldırdı!
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Soldado atıldı sosyal medya çıldırdı!
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