Trendyol Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yola devam edeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.