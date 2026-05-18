Trendyol Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yola devam edeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır.— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 18, 2026
Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz. pic.twitter.com/xqHRMtzcke