UEFA'nın parti kararı olay oldu! Corona virüsü...
2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) perde İtalya-İngiltere finaliyle kapanacak. Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde ülkenin sıkı salgın şartları, bazı UEFA yetkilileri için kaldırıldı. İngiliz hükümetinin sadece maçlar için verdiği bu imtiyazı, UEFA çalışanlarının ihlal ederek özel akşam yemeğine katıldıkları belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 finali öncesinde UEFA yetkilileri karantina kurallarını ihlal etti. İngiltere ile İtalya arasında oynanacak karşılaşma öncesi ülkenin salgın koşullarından dolayı İtalyan taraftarlar ve yabancı gazeteciler ülkeye girmekte büyük sıkıntı yaşarken, bazı yetkililere ise bu konuda imtiyaz tanındığı ortaya çıktı. Pandemi için belirlenin kurallar çerçevesinde ülkeye dışardan giriş yapanların belli bir süre karantinada kalmaları gerekiyor.
SADECE MAÇ İMTİYAZI ZANNEDİLİYORDU
Daily Mail'in etkinlik için 'parti' yakıştırması yaptığı ve Milliyet'in derlediği habere göre; bazı UEFA çalışanlarına bu konuda ayrıcalık tanındı ve bu karantina zorunluluğundan muaf tutuldular. Ancak bu ayrıcalığın, söz konusu yetkililerin otellerini sadece final maçına gitmek için terk edebilecekleri şekilde tanındığının, bakanlık tarafından açıklandığı bildirildi. Oysa buna karşın önceki gece bazı UEFA yetkililerinin verilen akşam yemeğine katıldıkları ve bu ayrıcalığın sınırlarını da aştıkları ortaya çıktı.
'RESMİ ETKİNLİK' İTİRAFI GELDİ
Polonyalı UEFA As Başkanı Zbigniew Boniek'in de içlerinde olduğu gruptan kişilerin, mekana gelme sebeplerini UEFA'nın resmi akşam yemeğine katılmak olarak açıkladıkları ifade edildi. Organizasyonun Londra'daki Old Billingsgate Market ismiyle bilinen mekanda gerçekleştiği ifade edildi. Hükümet kanadından ise sonradan, bu buluşmanın EURO2020 resmi etkinliği olduğu için yemeğe izin verilmek zorunda kalındığı itirafı geldiği belirtildi.
BUDAPEŞTE'YE ÖN ALMAK İÇİN Mİ?
İngiltere'deki karantina zorunlulukları nedeniyle UEFA'nın Wembley'deki finali alarak Budapeşte'nin ev sahipliğine vermek istediğine yönelik haberler daha önce çıkmıştı. Buna karşın İngilizlerin UEFA yetkililerine imtiyazlar tanıyarak böyle bir karar alınmasının önüne geçmeye çalıştığı iddia edilmişti.
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