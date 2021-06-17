Son dakika EURO 2020 haberi: Cüneyt Çakır İngiltere-İskoçya maçında 4. hakem olarak görev yapacak!
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan - Portekiz maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, İngiltere-İskoçya maçında 4. hakem olarak görev yapacak. İngiltere - İskoçya mücadelesi 18 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. | Son dakika EURO 2020 haberleri
Turnuvadaki hakem kadrosunda yer alan Cüneyt Çakır, grup aşamasında görev almaya devam ediyor. 'Ölüm grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'ndaki Macaristan-Portekiz karşılaşmasını yöneten Çakır, UEFA tarafından İngiltere ile İskoçya arasında oynanacak mücadelenin 4. hakemi olarak görevlendirildi. Müsabakayı ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
D Grubu'nun ikinci karşılaşmasında İngiltere 18 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00'de İskoçya ile oynayacak. İlk maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti. Çekya ise İskoçya'yı 2-0 yenmişti.
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