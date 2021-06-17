17 Haziran 2021, Perşembe

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: Cüneyt Çakır İngiltere-İskoçya maçında 4. hakem olarak görev yapacak!

EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nda - maçını yöneten hakem , - maçında 4. hakem olarak görev yapacak. İngiltere - İskoçya mücadelesi 18 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Turnuvadaki hakem kadrosunda yer alan , grup aşamasında görev almaya devam ediyor. 'Ölüm grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'ndaki - karşılaşmasını yöneten Çakır, tarafından ile arasında oynanacak mücadelenin 4. hakemi olarak görevlendirildi. Müsabakayı ise 'ndan yönetecek.

D Grubu'nun ikinci karşılaşmasında İngiltere 18 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00'de İskoçya ile oynayacak. İlk maçta İngiltere, 'ı 1-0 mağlup etmişti. ise İskoçya'yı 2-0 yenmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Maç sonrası olay yorum! Bitse de gitsek havasındalardı! Maç sonrası olay yorum! "Bitse de gitsek havasındalardı!"
Son 16'da ilk takım İtalya Son 16'da ilk takım İtalya
Şenol Güneş: Olumsuz duruma düştük Şenol Güneş: Olumsuz duruma düştük
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör