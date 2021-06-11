11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalyanlardan Türkiye yorumları! "Gerçek rakip"

İtalyanlardan Türkiye yorumları! Gerçek rakip
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

EURO 2020 A Grubu ilk maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulunan basını, Ay-yıldızlılarımız için "Gerçek rakip" yorumunu yaptı.

Alessandro Bocci (): başka bir hikaye ve güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, 'nın bu gruptaki gerçek rakibi. Zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var.

Andrea Elefande (): Türkiye iyi bir takım. Böyle turnuvalarda ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak.

Francesco Rapici (Radio Rai): İlginç ve dengeli bir maç olacak. Türkiye'nin kadrosu Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç kadro. Şampiyona öncesindeki performansı son derece tatmin edici idi. Türkiye'nin buraya kararlılık koyarak geldiğini görmek gerekir ki, bu 'Gök mavililer'i zorlayabilir.

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