11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz Türkiye - İtalya maçının kadrosunda yok

A Milli Takım'da 3 isim kadroda yok
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak 'mızda , ve maç kadrosuna alınmadı. Üç isim, Türkiye - İtalya maçını tribünden takip edecek.

Türkiye İtalya karşılaşması ile başlıyor. 'mızın teknik direktörü , zorlu mücadele öncesi 23 kişilik maç kadrosunu belirledi. Bu doğrultuda 26 kişilik kadroda bulunan , ve maç kadrosunda yer almadı. 3 milli futbolcu Türkiye İtalya karşılaşmasını tribünden izleyecek.

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