11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz Türkiye - İtalya maçının kadrosunda yok
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz maç kadrosuna alınmadı. Üç isim, Türkiye - İtalya maçını tribünden takip edecek.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye İtalya karşılaşması ile başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu mücadele öncesi 23 kişilik maç kadrosunu belirledi. Bu doğrultuda 26 kişilik kadroda bulunan Abdülkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda yer almadı. 3 milli futbolcu Türkiye İtalya karşılaşmasını tribünden izleyecek.
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