Son dakika EURO 2020 haberleri: Bizim Çocuklar sahne alıyor! İşte Türkiye'nin İtalya maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'mız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında sahne alıyor. A Grubu'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Millilerimiz, rakibini mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Dev maç için tüm hazırlıklarını tamamlayan millilerimizde teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Türkiye - İtalya maçı öncesi tüm bilgiler ve Türkiye - İtalya maçının muhtemel 11'leri...

Türkiye için bu gece tarih yeniden yazılacak. EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya konuk olacak A Milli Takım, ilkler için sahaya çıkacak. Tarihinde İtalya'ya karşı galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk zaferini almaya çalışacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynadığı 8 büyük turnuva maçının 6'sını kazanan, 2'sinden beraberlikle ayrılan Gök Mavililer'e ilk yenilgisini tattırmanın planlarını yapacak. Milliler, toplam 27 maçtır yenilmeyen İtalya'nın bu serisini de bozmayı hedefleyecek. Daha önce 4 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçları kaybeden Türkiye, EURO 2020'de bu şanssızlığı da son vermek için mücadele edecek.



Tarihinde 13 kez İtalya ile karşılaşan A Milli Takım, rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu maçlarda 9 yenilgi, 4 beraberlik alan ay-yıldızlı ekibimiz, kalesinde 23 gol görürken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.



A Milli Takım, İtalya'ya karşı son maçını 15 Kasım 2006'da oynadı. Bergamo'daki özel maçta ayyıldızlı ekibimiz, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlılar, İtalya ile bugün oynayacağı maçla tarihinde 593. kez sahaya çıkacak. Ekibimiz, 98 yıllık tarihinde 592 maç oynarken; 1'i hükmen 226 galibiyet, 142 beraberlik, 224 yenilgi yaşadı.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

İTALYA: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

ŞENOL GÜNEŞ'İN 77. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 77. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol atarken, kalesinde 74 gole engel olamadı.

5. KEZ AVRUPA ARENASINDA

EURO 2020, Türkiye'nin yer aldığı 8. uluslararası turnuva olacak. 1954 ve 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası'nda yer alan A Milli Takım, EURO 96, 2000, 2008 ve 2016'da sahne almıştı. Ayyıldızlı ekibimiz, bugün oynayacağı İtalya maçıyla 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.

23 İSMİN İLK HEYECANI

Ay-yıldızlı ekibimizin kadrosunda 26 oyuncudan 23'ü ilk Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak. Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, ikinci defa Avrupa arenası çıkacak.



DİĞER MAÇLAR BAKÜ'DE

İtalya ile bugün karşılaşacak olan A Milli Takım, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket edecek. Ayyıldızlı ekibimiz, A Grubu'ndaki diğer iki maçı burada oynayacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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