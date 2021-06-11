11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Servet Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi müjdesi! "2023 yılındaki..."

Servet Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi müjdesi!
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

1. Başkan Vekili , 2023 yılında yapılacak Finalini 'nin aldığını söyledi.

1. Başkan Vekili , 2023 yılında yapılacak Finalini 'nin aldığını söyledi.

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