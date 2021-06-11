11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin açıkladı! "İstanbul büyük maçlara ev sahipliği yapacak"

Ceferin: İstanbul büyük maçlara ev sahipliği yapacak
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Başkanı , Avrupa Şampiyonası'ndaki - karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Ceferin, "Türkiye ve ile alakalı çok planımız var. İstanbul, büyük maçlara ev sahipliği yapacak. Ancak bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'a açıklamalarda bulunan Başkanı , " çok güçlü bir takım. Özellikle savunma hattı çok güçlü. Eskiden Türkiye'nin hücumu çok iyiydi. Şimdi savunma hattında güçlü. Türkiye'yi bu turnuvada kesinlikle hafife almamak lazım." dedi.

"'yi ertelemek zorunda kaldığımız için üzüldük." diyen Ceferin, "Ancak bugün başlıyoruz. İki tane güçlü takım karşılaşacak. Ben de dört gözle maçı bekliyorum." yorumunda bulundu.

finalinin 'dan alınması hakkında da konuşan UEFA Başkanı, "Türkiye ve İstanbul ile alakalı çok planımız var. İstanbul, büyük maçlara ev sahipliği yapacak. Ancak bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

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