Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin açıkladı! "İstanbul büyük maçlara ev sahipliği yapacak"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki İtalya-Türkiye karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Ceferin, "Türkiye ve İstanbul ile alakalı çok planımız var. İstanbul, büyük maçlara ev sahipliği yapacak. Ancak bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Türkiye çok güçlü bir takım. Özellikle savunma hattı çok güçlü. Eskiden Türkiye'nin hücumu çok iyiydi. Şimdi savunma hattında güçlü. Türkiye'yi bu turnuvada kesinlikle hafife almamak lazım." dedi.
"EURO 2020'yi ertelemek zorunda kaldığımız için üzüldük." diyen Ceferin, "Ancak bugün başlıyoruz. İki tane güçlü takım karşılaşacak. Ben de dört gözle maçı bekliyorum." yorumunda bulundu.
Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması hakkında da konuşan UEFA Başkanı, "Türkiye ve İstanbul ile alakalı çok planımız var. İstanbul, büyük maçlara ev sahipliği yapacak. Ancak bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz." ifadelerini kullandı.
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