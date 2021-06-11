11 Haziran 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Dünyanın her yerinden 400 milyon kişi A Milli Takım'ımızı seyredecek!

400 milyon kişi millilerimizi seyredecek!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

heyecanı başlıyor. Turnuvanın açılış maçında 'ımız, ev sahiplerinden ile 'da karşı karşıya geliyor. Dünyanın her yerinden futbolseverlerin gözü ise bu mücadelede. Millilerimizin İtalya ile oynayacağı bu maçı 400 milyon kişinin takip etmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

24 ülkenin boy göstereceği 'de ilk düdük - maçında çalacak. Dünya çapında yüz milyonlarca futbolseverin gözü bu mücadelede olacak.

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'nın açılış maçı olan ve ev sahibi 'nın 2-1 kazandığı karşılaşmasını televizyonları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu akşamki dev mücadelede bu rakamın ikiye katlanması ve izleyen sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor. (Fanatik)

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