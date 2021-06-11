11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Dünyanın her yerinden 400 milyon kişi A Milli Takım'ımızı seyredecek!
EURO 2020 heyecanı başlıyor. Turnuvanın açılış maçında A Milli Takım'ımız, ev sahiplerinden İtalya ile Roma'da karşı karşıya geliyor. Dünyanın her yerinden futbolseverlerin gözü ise bu mücadelede. Millilerimizin İtalya ile oynayacağı bu maçı 400 milyon kişinin takip etmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
24 ülkenin boy göstereceği EURO 2020'de ilk düdük Türkiye-İtalya maçında çalacak. Dünya çapında yüz milyonlarca futbolseverin gözü bu mücadelede olacak.
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EURO 2016'nın açılış maçı olan ve ev sahibi Fransa'nın 2-1 kazandığı Romanya karşılaşmasını televizyonları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu akşamki dev mücadelede bu rakamın ikiye katlanması ve izleyen sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor. (Fanatik)
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