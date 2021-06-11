11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberi: Mehmet Zeki Çelik'e Inter talip! Türkiye-İtalya maçında onu izleyecekler

Zeki'ye dünya devi talip! Türkiye-İtalya maçında izleyecekler
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın takımında forma giyen milli futbolcumuz 'i Inter yakın takibe aldı. ekibinin sportif direktörü , 24 yaşındaki futbolcuyu 'nin açılış maçı olan - maçında izleyecek.

Bu sezon 'de Paris Saint-Germain'i geride bırakan ve , ve 'in formasını giydiği , şampiyonluğa ulaşmıştı.

Şampiyonlukta takımın başrol oyuncularından birisi olan Zeki Çelik, 2018 yılından bu yana Lille'de forma giyiyor. Bu sezon Lille formasıyla 35 maça çıkan milli futbolcumuz, 4 gol ve 3 asist yapmayı başardı.

'nin ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. Bu sene 'da şampiyonluğa ulaşan Lille takımının önemli isimleri arasında yer alan Zeki Çelik, sağ bekte başarılı bir performans ortaya koydu.

AUSILIO İZLEMEYE GELİYOR

İtalya gazeteci 'nın haberine göre, İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'in sportif direktörü , bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan İtalya-Türkiye maçında Zeki Çelik'i izleyecek.
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