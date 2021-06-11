11 Haziran 2021, Cuma
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Şampiyonlukta takımın başrol oyuncularından birisi olan Zeki Çelik, 2018 yılından bu yana Lille'de forma giyiyor. Bu sezon Lille formasıyla 35 maça çıkan milli futbolcumuz, 4 gol ve 3 asist yapmayı başardı.
EURO 2020'nin ilk maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Bu sene Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille takımının önemli isimleri arasında yer alan Zeki Çelik, sağ bekte başarılı bir performans ortaya koydu.
AUSILIO İZLEMEYE GELİYOR
İtalya gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan İtalya-Türkiye maçında Zeki Çelik'i izleyecek.
Son dakika EURO 2020 haberi: Mehmet Zeki Çelik'e Inter talip! Türkiye-İtalya maçında onu izleyecekler
Son dakika spor haberleri: Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'i Inter yakın takibe aldı. İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, 24 yaşındaki futbolcuyu EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye-İtalya maçında izleyecek.
Bu sezon Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'i geride bırakan ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluğa ulaşmıştı.
Şampiyonlukta takımın başrol oyuncularından birisi olan Zeki Çelik, 2018 yılından bu yana Lille'de forma giyiyor. Bu sezon Lille formasıyla 35 maça çıkan milli futbolcumuz, 4 gol ve 3 asist yapmayı başardı.
EURO 2020'nin ilk maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Bu sene Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille takımının önemli isimleri arasında yer alan Zeki Çelik, sağ bekte başarılı bir performans ortaya koydu.
AUSILIO İZLEMEYE GELİYOR
İtalya gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan İtalya-Türkiye maçında Zeki Çelik'i izleyecek.
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