10 Haziran 2021, Perşembe

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Almanya'da EURO 2020 için karantina istisnaları

Almanya'da EURO 2020 için karantina istisnaları
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

'da, () için yeni tip carona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasında istisnalar getirilecek.

'da, () için yeni tip carona virüsü (Covid-19 tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasında istisnalar getirilecek.

Başbakan başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun aldığı karara göre, ilgili organizasyon komitesi tarafından uluslararası spor etkinliklerine akredite edilen herkes karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Bu uygulamanın 28 Temmuz'a kadar geçerli olacağı belirtilen kararda, etkinlik kapsamında katı koruma ve hijyen kurallarının geçerli olma şartı koşuluyor.

Böylelikle EURO 2020 için Almanya'ya gelecek futbolcuların yanı sıra akreditasyona sahip yabancı gazetecilerin ve organizasyonda görevli olanların ülkede karantinaya girme zorunluluğu kalkıyor.

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde 'teki 'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

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