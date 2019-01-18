18 Ocak 2019, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'dan Sow bombası

Erzurumspordan Sow bombası
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Erzurumspor bonservisi elinde olan 'nin eski yıldızı 'u radarına aldı.

önceliği hücum hattına veren Erzurumspor, tanıdık bir ismin peşinde. Dadaş'ın F.Bahçe'nin eski golcüsü 'un menajeriyle 'da görüştüğü ve Senegalli yıldızın kararını beklediği öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'den ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon Bursaspor'da kiralık oynadı ve 11 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Öte yandan mavi-beyazlıların, Kasımpaşa'nın Nijeryalı sağ açığı Samuel Eduok'u da kiralık olarak istediği bildirildi.

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