Erzurumspordan Sow bombası

Erzurumspor bonservisi elinde olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sow'u radarına aldı.

Transferde önceliği hücum hattına veren Erzurumspor, tanıdık bir ismin peşinde. Dadaş'ın F.Bahçe'nin eski golcüsü Sow'un menajeriyle Erzurum'da görüştüğü ve Senegalli yıldızın kararını beklediği öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'den ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon Bursaspor'da kiralık oynadı ve 11 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Öte yandan mavi-beyazlıların, Kasımpaşa'nın Nijeryalı sağ açığı Samuel Eduok'u da kiralık olarak istediği bildirildi.