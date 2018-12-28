28 Aralık 2018, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da rota Wilczek

Erzurumsporda rota Wilczek
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2018

, 2 golcü istedi. Erzurum’un Brondby’den 30 yaşındaki Polonyalı Wilczek ile temas kurduğu öğrenildi

Son vuruşlarda sıkıntı yaşayan Erzurum, golcü transferi için kolları sıvadı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, çalışmaları hakkında, "Bu ligi bilen, ne alacağımızı bildiğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Muhakkak bize inanan, güvenen 2 forvet almak istiyoruz" derken, gündemdeki ismin Kamil Wilczek olduğu öğrenildi. Sezon sonu için düşünülen, 'da Brondby'de oynayan 30 yaşındaki Polonyalı golcünün transferi, gol sıkıntısı üzerine erkene alındı. Kontratı sezon sonu bitecek 1.85 boyundaki tecrübeli santrfor, 23 maçta 16 gol atarken, 4 de asist yaptı. , iki golcü dışında stoper de istediğini vurgularken, "Ayrıca 2 stoper almamız gerekiyor. Olmazsa olmazımız ise 4 transfer" ifadelerini kullandı.

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