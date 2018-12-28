Erzurumsporda rota Wilczek

Erzurumspor'da rota Wilczek
Şifo Mehmet, 2 golcü istedi. Erzurum’un Brondby’den 30 yaşındaki Polonyalı Wilczek ile temas kurduğu öğrenildi
Son vuruşlarda sıkıntı yaşayan Erzurum, golcü transferi için kolları sıvadı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, transfer çalışmaları hakkında, "Bu ligi bilen, ne alacağımızı bildiğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Muhakkak bize inanan, güvenen 2 forvet almak istiyoruz" derken, gündemdeki ismin Kamil Wilczek olduğu öğrenildi. Sezon sonu için düşünülen, Danimarka'da Brondby'de oynayan 30 yaşındaki Polonyalı golcünün transferi, gol sıkıntısı üzerine erkene alındı. Kontratı sezon sonu bitecek 1.85 boyundaki tecrübeli santrfor, 23 maçta 16 gol atarken, 4 de asist yaptı. Şifo Mehmet, iki golcü dışında stoper de istediğini vurgularken, "Ayrıca 2 stoper almamız gerekiyor. Olmazsa olmazımız ise 4 transfer" ifadelerini kullandı.
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