Ubisoft'un yeni oyunu oyuncuların karşısına çıktı. Oyunculara taktiksel bir co-op oynanışı da sunan Rainbow Six Extraction, çıktığı ilk gün PC ve Xbox Game Pass servisleri üzerinden de bedava olarak yayınlandı. Çarpraz platform desteği olan ve bilinmeyen bir tehdite karşı mücadele ettiğimiz oyun hakkında yapılan açıklama ve detaylar şu şekilde;

Bükreş, Bordeaux ve Saguenay'daki ortak Ubisoft stüdyoları tarafından destek ile Ubisoft Montreal öncülüğünde geliştirilen Rainbow Six Extraction; Rainbow Six evreninden özenle seçilen operatörlerin öldürücü, mutasyona uğrayan uzaylı tehdidiyle yüzleşip, kontrol altına alıp ortadan kaldırmaya çalıştıkları üç oyuncuya kadar taktiksel çevrim içi bir koop PVE deneyimidir. Hem Rainbow Six Siege oyuncuları hem de yeni bir PVE koop oyun arayanlar, Rainbow Six Extraction'da Arkealar olarak bilinen, ne olduğu belirsiz bir uzaylı tehdidiyle karşılaşacaklar. Bu uzaylı parazit, ABD genelinde dört bölgede yer alan sınırlama bölgelerine hâkimdir ve duvarların içinde gelişen dengesiz bir ekosistem yaratmıştır.

Her biri özel REACT ekipmanı, silahları, cihazları ve yetenekleri ile donatılmış 18 Rainbow Six operatörü arasından seçim yapın. Her akında her takım, daha büyük ödüller için daha derine inme veya tahliye olma gibi zor bir seçimle karşı karşıya kalacak. Tahliyenin başarısız olması, operatörlerin kaybolması ve geçici olarak kullanılamaz hale gelmesi anlamına geliyor. Heyecan verici, riski yüksek görevlere başlamaya ve her şeyinizi riske atmaya hazırlanın.

Ücretsiz çıkış sonrası içerik, detaylı bir ekipman ve yetenek ilerleme sistemi, dört ayarlanabilir zorluk seviyesi, 90'dan fazla silah ve cihaz, 12 dinamik harita, 13 görev türü, öngörülemeyen düşman mutasyonları ve daha fazlasını içeren Standart Sürüm; şu anda 39,99 € karşılığında satın alınabilir. Rainbow Six Extraction'da oyuncuları daha fazla içerik bekliyor: bolca ücretsiz ve oyunun kurallarını değiştiren çıkış sonrası içeriğin yanı sıra çıkışta erişilebilir olan gelişen bir oyun sonu modu. Standart Sürüm ile gelen her şeyin yanı sıra üç ilave paketi içeren Deluxe Sürüm, 49,99 € karşılığında satın alınabilir.

Tüm oyunculara sorunsuz bir başlangıç sağlamak için Rainbow Six Extraction'ın Buddy Pass programı, çıkışından kısa bir süre sonrasına kadar ertelendi. Bu hizmet, oyun sahiplerine iki arkadaşlarını herhangi bir platformdan (oyuna sahip olmasalar bile) 14 güne kadar çevrim içi koop oyuna davet etme fırsatı verecek.

Rainbow Six Extraction şimdi Game Pass ile Xbox Series X | S, Xbox One ve Windows PC'de olmanın yanı sıra PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+, Ubisoft Store ve Epic Games Store'da da çıktı.