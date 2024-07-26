26 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Temmuz Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,06 (Alış) - 33,07 (Satış)
EURO: 35,92 (Alış) - 35,99 (Satış)
STERLİN: 42,22 (Alış) - 42,44 (Satış)
1 DOLAR = 33,07 TL
👉26 Temmuz Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.527,53₺
Gram altın satış: 2.527,96₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.160,00₺
Çeyrek altın satış: 4.234,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.346,00₺
Yarım altın satış: 8.460,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.665,00₺
Tam altın satış: 16.869,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.948,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.205,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.025,00₺
Ata altın satış: 17.309,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Temmuz Cuma günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.