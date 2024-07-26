Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rizespor ve Nice karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Rizespor ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rizespor - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Nice maçı 27 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.