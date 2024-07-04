Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekledi. Epic Games, bu hafta The Falconeer'ı kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.

Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyun ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta The Falconeer'ı ücretsiz hale getirdi. Bu oyunun değeri ise 33 TL...

THE FALCONEER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 32bit

İşlemci: Intel Core i3 / AMD

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 6770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5 / AMD

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu