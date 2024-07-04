Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyun ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta The Falconeer'ı ücretsiz hale getirdi. Bu oyunun değeri ise 33 TL...
THE FALCONEER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 32bit
İşlemci: Intel Core i3 / AMD
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 6770
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
İşlemci: Intel Core i5 / AMD
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu