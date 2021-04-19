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DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa Süper Ligi nedir ve neden kuruldu? Hangi takımlar yer alıyor? Avrupa Süper Ligi formatı nasıl? İşte merak edilenler...

İşte Avrupa Süper Ligi hakkında tüm detaylar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Avrupa Süper Ligi gündemi en çok meşgul eden konular arasında yer alıyor. Futbolda bomba etkisi yaratan turnuvayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Manchester United, Manchester City, , , Liverpool, Tottenham, Inter, Milan, Juventus, , ve Atletico Madrid'in Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını resmen açıklamasının ardından gerçekleştirilecek turnuvayla ilgili birçok soru cevabını arıyor. İnternet kullanıcıları, Avrupa Süper Ligi ile ilgili merak edilen detayları arama motorundan araştırıyor. Peki Avrupa Süper Ligi nedir? Neden kuruldu? Hangi takımlar yer alıyor? Avrupa Süper Ligi formatı nasıl? Avrupa Süper Ligi'nde Türkiye'den takım yer alacak mı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Avrupa Süper Ligi kurucu 12 kulüp tarafından resmen açıklandı. ile FIFA'nın bu girişim sonrası yaptırım uygulamayı planladığı yeni organizasyonla ilgili merak edilen birçok konu bulunuyor. İngiltere'den , Manchester United, , Liverpool, Manchester City ve Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, ve 'in yer alacağını duyurduğu, tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi'nin formatı, futbolseverlerce merak edilen konuların ilk sıralarında yer alıyor.

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AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 kurucu kulübün yanına 3 kulüp daha katılacak ve bu kulüpler ligde kalıcı olacak. 20 takımın yer alacağı organizasyonda, kalan 5 takım ise kendi liginde önceki sezon elde ettiği başarılara göre değişimli olarak lige dahil olacak.

Organizasyonda maçlar, hafta içi oynanacak. Bu sayede takımlar, kendi liglerinde hafta sonu oynayacakları karşılaşmalara katılabilecek.

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Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada takımlar, 10'arlı iki gruba ayrılacak ve birbirleriyle evinde ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Gruplarını ilk 3'te tamamlayanlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacak.

Turnuvanın kalan kısmında takımlar, finale kadar çift maç eleme usulü tur atlayacak. Mayıs ayında tarafsız sahada oynanacak final maçı ise tek maç üzerinden yapılacak. Erkeklerin ardından kadın futbolunda da aynı turnuvanın yapılması planlanıyor.

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AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa Süper Ligi toplamda 20 takımdan oluşacak. 15 kurucu takım ligde kalıcı olacak diğer 5 takım ise kendi liginde önceki sezon elde ettiği başarılara göre değişimli olarak lige dahil olacak.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı olurken, yardımcılığında ise Juventus kulübünün başkanı Andrea Agnelli yer alıyor.

Ağustos ayında başlaması beklenen turnuvada takımlar, 10'arlı iki grupta yer alacak. Bu grupları ilk 3'te bitirenler direkt çeyrek finale yükselecek. Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması oynayacak. Çeyrek final, çift maç usulüne göre oynanacak, final müsabakası da mayıs ayında yapılacak.

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BAYERN MÜNİH, BORUSSIA DORTMUND, PORTO VE PSG REDDETTİ!

Avrupa Süper Ligi daveti alan Almanya Bundesliga ekipleri Bayern Münih, ve Borussia Dortmund, Portekiz'den Porto ve Fransız devi Paris Saint-Germain yeni turnuva girişimine olumsuz yanıt verdi.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE TÜRKİYE'DEN TAKIM OLACAK MI?

Avrupa Süper Ligi'nde Türkiye'den herhangi bir takımın yer alıp almayacağı merak konusu olmuş durumda. Galatasaray cephesinden başkan Mustafa Cengiz söz konusu iddialarla ilgili olarak, kendilerine ulaşan bir resmi teklif olmadığını iletti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor sessizliğini koruyor.

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