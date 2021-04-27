Leicester City 2-1 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, sahasında Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City ile Crystal Palace, King Power Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 50. dakikada Timothy Castagne ve 80. dakikada Kelechi Iheanacho'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Konuk takımın tek golünü ise 12. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.
ÇAĞLAR 11'DE BAŞLADI, CENGİZ SÜRE ALMADI
Leicester City forması giyen milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder ise süre almadı.
Leicester City bu sonuçla puanını 62'ye çıkararak 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Crystal Palace ise 38 puanda kalarak 13. sırada kendine yer buldu.
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