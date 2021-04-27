27 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 2-1 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çağlar'lı Leicester geriden gelerek kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.04.2021

İngiltere 'in 33. haftasında milli futbolcularımız ve 'in formasını giydiği , sahasında 'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'in 33. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 50. dakikada ve 80. dakikada 'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Konuk takımın tek golünü ise 12. dakikada kaydetti.

ÇAĞLAR 11'DE BAŞLADI, CENGİZ SÜRE ALMADI

Leicester City forması giyen milli futbolcularımızdan , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan ise süre almadı.

Leicester City bu sonuçla puanını 62'ye çıkararak 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Crystal Palace ise 38 puanda kalarak 13. sırada kendine yer buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lazio Milan'a acımadı! Lazio Milan'a acımadı!
UEFA'dan Zlatan'a büyük şok! Bahis soruşturması... UEFA'dan Zlatan'a büyük şok! Bahis soruşturması...
Napoli işi ilk yarıda bitirdi Napoli işi ilk yarıda bitirdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör