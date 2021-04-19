Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray katılabilir"

A Spor yorumcularından Murat Özbostan, canlı yayında 'Avrupa Süper Ligi' hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'den de 2 takımın katılabileceğini dile getiren Özbostan, "Bu organizasyona Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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