19 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki!

Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

'nin yıldız futbolcusu , bir dönem formalarını giydiği ve 'in kurucuları arasında bulunduğu Avrupa 'ne tepki gösterdi. İşte yıldız oyuncunun sosyal medyadan yayınladığı açıklama... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nin Türk asıllı Alman futbolcusu , eski takımları ve 'in de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa projesine tepki gösterdi.

Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray katılabilir"

Mesut Özil'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

"Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, ve 'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Dünyadaki tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar..."

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