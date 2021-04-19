19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, bir dönem formalarını giydiği Real Madrid ve Arsenal'in kurucuları arasında bulunduğu Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. İşte yıldız oyuncunun sosyal medyadan yayınladığı açıklama... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, eski takımları Real Madrid ve Arsenal'in de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Süper Ligi projesine tepki gösterdi.
Mesut Özil'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;
"Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Dünyadaki tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar..."
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