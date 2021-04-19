Son dakika spor haberi: A Milli Takım'a Avrupa Süper Ligi tehlikesi! Merih Demiral, Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu...
EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım'ımıza turnuva öncesinde kötü haber gelebilir. Avrupa Süper Ligi'nde Milan, Juventus ve Liverpool'un bulunması, bazı milli oyuncularımızın durumunu riske attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa'daki 12 büyük kulübün Avrupa Süper Ligi'ni dün tanıtmasıyla ortalık karıştı. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Milan, Inter, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Arsenal'in kurucusu olduğu yeni lig, Avrupa futbolunu birbirine düşürdü.
AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?
Bunun üzerine FIFA, UEFA, Serie A, Premier Lig ve La Liga yönetimi, bu 12 kulübe karşı bildiri yayınladı. Avrupa Süper Ligi'nin diretilmesinin devam etmesi halinde bu turnuvaya katılan takımlar için FIFA, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." paylaşımını yaptı.
Eğer Avrupa Süper Ligi gerçekleştirilirse ve Merih Demiral Juventus'ta, Ozan Kabak Liverpool'da ve Hakan Çalhanoğlu Milan'da forma giymeye devam ederse yazın düzenlenecek Euro2020'de görev alamayacak.
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