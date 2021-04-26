Serie A'nın 33. haftasında Napoli, deplasmanda Torino'yu Bakayoko ve Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A'nın 33. hafasında Torino ile Napoli, Torino Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 11. dakikada Tiemoue Bakayoko ve 13. dakikada Victor Osimhen'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Napoli bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Torino ise 31 puanda kalarak 16. sırada kendine yer buldu.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ