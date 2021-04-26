26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 0-2 Napoli (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli işi ilk yarıda bitirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Serie A'nın 33. haftasında , deplasmanda 'yu Bakayoko ve Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A'nın 33. hafasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 11. dakikada Tiemoue Bakayoko ve 13. dakikada 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Napoli bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Torino ise 31 puanda kalarak 16. sırada kendine yer buldu.

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