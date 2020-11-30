Ligue 1'in 12. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında Saint-Etienne ile Lille, Geoffroy Guichard Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları golle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 33. dakikada penaltıdan Wahbi Khazri'den gelirken, konuk ekibin golünü 65. dakikada Jonathan Ikone kaydetti.

BURAK ASİST YAPTI, YUSUF SONRADAN GİRDİ

Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre alırken, Ikone'nin golünün asistini yaptı. Maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı ise 67. dakikada oyuna dahil oldu. Milli takımda sakatlık geçiren ve tedavisi süren Zeki Çelik ise kadroda yer almadı.

Saint-Etienne bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Lille ise 23 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

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