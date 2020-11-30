Saint-Etienne 1-1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Ligue 1'in 12. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında Saint-Etienne ile Lille, Geoffroy Guichard Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları golle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 33. dakikada penaltıdan Wahbi Khazri'den gelirken, konuk ekibin golünü 65. dakikada Jonathan Ikone kaydetti.
BURAK ASİST YAPTI, YUSUF SONRADAN GİRDİ
Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre alırken, Ikone'nin golünün asistini yaptı. Maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı ise 67. dakikada oyuna dahil oldu. Milli takımda sakatlık geçiren ve tedavisi süren Zeki Çelik ise kadroda yer almadı.
Saint-Etienne bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Lille ise 23 puanla 4. sırada kendine yer buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları