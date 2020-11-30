30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Saint-Etienne 1-1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Burak Yılmaz'ın asisti galibiyete yetmedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Ligue 1'in 12. haftasında milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'nin (Ligue 1) 12. haftasında Saint-Etienne ile Lille, Geoffroy Guichard Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları golle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 33. dakikada penaltıdan Wahbi Khazri'den gelirken, konuk ekibin golünü 65. dakikada Jonathan Ikone kaydetti.

BURAK ASİST YAPTI, YUSUF SONRADAN GİRDİ

Lille forması giyen milli futbolcularımızdan , ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre alırken, Ikone'nin golünün asistini yaptı. Maça yedek kulübesinde başlayan ise 67. dakikada oyuna dahil oldu. Milli takımda sakatlık geçiren ve tedavisi süren ise kadroda yer almadı.

Saint-Etienne bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Lille ise 23 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

Arsenal 1-2 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Celta Vigo 3-1 Granada (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Chelsea 0-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Milan 2-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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