30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 1-2 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal'e evinde soğuk duş!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

İngiltere 'in 10. haftasında , sahasında Wolverhampton'a Neto ve Podence'nin golleriyle 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

'in 10. haftasında ile Wolverhampton, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 27. dakikada Pedro Neto ve 42. dakikada Daniel Podence'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. ekibinin tek golü ise 30. dakikada Gabriel'den geldi.

Arsenal bu sonuçla 13 puanda kalarak 14. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. galibiyetini alan Wolverhampton ise puanını 17'ye yükselterek 6. sırada kendine yer buldu.

Milan 2-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Chelsea 0-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Celta Vigo 3-1 Granada (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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