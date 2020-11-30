İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, sahasında Wolverhampton'a Neto ve Podence'nin golleriyle 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal ile Wolverhampton, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 27. dakikada Pedro Neto ve 42. dakikada Daniel Podence'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. Londra ekibinin tek golü ise 30. dakikada Gabriel'den geldi.

Arsenal bu sonuçla 13 puanda kalarak 14. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. galibiyetini alan Wolverhampton ise puanını 17'ye yükselterek 6. sırada kendine yer buldu.

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