30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 0-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Londra derbisinde eşitlik bozulmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

'de evinde Tottenham'ı konuk etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

'in 10. haftasında oynanan haftanın maçında evinde Tottenham'ı konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Tottenham 21 puana yükselip liderliğini sürdürdü.

Chelsea ise 19 puana çıktı ve 3. sıraya yükseldi.
Southampton 2-3 Manchester United (MAÇ SONUCU)



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