28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Liverpool maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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