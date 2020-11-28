İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Brighton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Brighton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Liverpool maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER