29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 2-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan evinde zorlanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Serie A'nın 9. haftasında Milan sahasında 'yı Romagnoli ve Kessie'nin (p) attığı gollerle mğalup ederek liderliğini sürdürdü.

'nin (Serie A) 9. haftasında Milan ile , San Siro'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Alessio Romagnoli ve 27. dakikada Franck Kessie'nin (p) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Milan forması giyen milli futbolcumuz , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Milan bu sonuçla puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 8 puanla 16. sırada kaldı.

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