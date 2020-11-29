Serie A'nın 9. haftasında Milan sahasında Fiorentina'yı Romagnoli ve Kessie'nin (p) attığı gollerle mğalup ederek liderliğini sürdürdü.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Milan ile Fiorentina, San Siro'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Alessio Romagnoli ve 27. dakikada Franck Kessie'nin (p) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Milan bu sonuçla puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 8 puanla 16. sırada kaldı.

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