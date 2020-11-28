İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Everton ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Everton ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Leeds United maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:30 S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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