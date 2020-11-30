30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo 3-1 Granada (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Okay kızardı! Celta Vigo kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

1. Futbol Ligi'nin () 11. haftasında sahasında Granada'yı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz 90+5'de ikinci sarı karttan dolayı görerek oyundan atıldı.

1. Futbol Ligi'nin () 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Granada'yı 3-1 yenen 'da yedeklerden oyuna giren rakibinin kulağını çekmekten gördü.

Celta Vigo'da yedek başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Denis Suarez'in yerine oyuna girdi.

Okay maçın uzatmalarının oynandığı 90+5.dakikada rakibi Luis Milla ile girdiği ikili bir mücadelede çıkan tartışmadan gördü.

VAR masasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu ekrandan izleyen hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos, Okay'ın rakibinin kulağını çekmesinden dolayı sarı kartı direkt kırmızı kart olarak değiştirdi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Celta, ligin en alt sırasından kurtularak 10 puanla 18. sıraya yükseldi.

Granada ise 14 puanla 8. sırada kaldı.

La Liga'da her iki takımında bir maçı eksik bulunuyor.

Öte yandan Celta'da forma giyen diğer Türk futbolcu Emre Mor üç haftadır devam eden sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadı.

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