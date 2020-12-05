05 Aralık 2020, Cumartesi

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Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'nın 10. haftasında ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Leipzig maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Martinez, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

RB Leipzig: Gulacsi; Konate, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Adams, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Poulsen

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