25 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu kararı aldı

UEFA'dan Maradona kararı! Maçlarda...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

, Arjantinli efsane futbolcu için kendi organizasyonlarında bu hafta oynanacak müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunma kararı aldı.

Arjantinli efsane futbolcu 'nın vefatı nedeniyle organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ceferin, "Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

Ceferin'in bu haftaki maçlarda Maradona'nın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.


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