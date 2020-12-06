Sheffield United 1-2 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı Perez ve Vardy'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 24. dakikada Ayoze Perez ve 90. dakikada Jamie Vardy'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 26. dakikada Oli McBurnie'den geldi.
ÇAĞLAR KADRODA YOK, CENGİZ SÜRE ALMADI
Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Cağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken; bir diğer milli futbolcumuz Cengiz Ünder yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.
Leicester City bu sonuçla puanını 21'e yükselterek 3. sırada yer aldı ve zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 11. maçında 10. yenilgisini alan Sheffield United ise 1 puanla son sırada kaldı.
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