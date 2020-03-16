16 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA 'acil' koduyla toplanıyor! Koronavirüs...

UEFA 'acil' koduyla toplanıyor! Koronavirüs...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.03.2020

, 55 katılımcı ülke ile yarın acil koduyla toplanıyor. Korona virüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından , yarın 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

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EURO 2020 ANA GÜNDEM MADDESİ

Yarın yapılacak olan zirvede ana gündem maddesi ise 2020 olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da ile Türkiye'nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme konusu da toplantıda masaya yatırılacak. 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İtalya, Azerbaycan, , Macaristan, Rusya, Danimarka, , İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, ve Romanya ev sahipliği yapacak.

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BİRÇOK LİG ERTELENDİ

'de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa'da etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, , İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa'nın yanı sıra ABD, Japonya, Suudi Arabistan'ta da futbol organizasyonlarını durdurma kararı alındı. 'de ise geçtiğimiz hafta alınan karar ile hafta sonu oynanan müsabakalara seyirci alınmamıştı.

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