14 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan flaş EURO 2020 planı!

UEFA'dan flaş EURO 2020 planı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Dünyayı etkisine alan ve spor müsabakalarını da etkileyerek maçların askıya alınmasına neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle haziran ayında başlayacak olan 'nin erteleneceği iddia edilmişti. 'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili kararı beklenirken, İngiliz basınında yer alan haberlerde ertelenen liglerin yazın, EURO 2020'nin ise aralık ayında oynanmasının planlandığı ileri sürüldü.

Avrupa'da hızla yayınlan koronavirüsün ardından 'nin oynanıp oynanmayacağı merak konusu haline geldi. , Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ertelerken, Euro 2020 ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EURO 2020 ARALIK'TA MI OYNANACAK?

Avrupa'da birçok ligin ertelenmesinden sonra Euro 2020'nin akibeti merak edilirken, UEFA'nın bu konuyla ilgili düşüncesini Telegraph gazetesi yazdı.

İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, UEFA, ve ertelenen diğer liglerin bu yaz oynanmasını, Euro 2020'nin ise Aralık ayında oynanmasını planlıyor. UEFA'da yapılan toplantıda bu fikrin masaya yatırıldığı ve Salı günü gerçekleşecek toplantıda da tartışılacağı öne sürüldü.

Futbolda bir koronavirüs vakası daha! Resmi açıklama geldi haberin devamı

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