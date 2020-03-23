23 Mart 2020, Pazartesi
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Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri süresiz askıya aldı
Son dakika haberine göre, UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının finallerinin ertelendiğini açıkladı.
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılan toplantıda Mayıs 2020'de yapılması planan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin ertelendiği kaydedildi.
Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileriki dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.
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