23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri süresiz askıya aldı

UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Son dakika haberine göre, , , ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının finallerinin ertelendiğini açıkladı.

'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılan toplantıda Mayıs 2020'de yapılması planan , ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin ertelendiği kaydedildi.

Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileriki dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.

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