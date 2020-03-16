16 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes

Ada'da şubat ayının futbolcusu belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.03.2020

İngiltere takımlarından 'da forma giyen , şubat ayının futbolcusu seçildi.

'den yapılan açıklamada, Manchester ekibinde şubat ayında bir gol atan, iki de gol pası veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oylamada Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty ve Nick Pope'u geride bırakarak ayın futbolcusu seçildiği kaydedildi.

Fernandes, ocak ayındaki ara döneminde Portekiz'in takımından bonuslarla birlikte 80 milyon avro bonservis bedeliyle 'a transfer olmuştu.

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