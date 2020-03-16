La Liga koronavirüs sebebiyle iptal ediliyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılna koronavirüs salgını, spor faaliyetlerini etkilemeye devam ediyor. Özellikle İtalya'da yıkıcı bir etki yaratan koronavirüs, Avrupa'da da etkisini gösteriyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde ve diğer liglerde salgın nedeniyle birçok lige ara verilirken, başlangıç tarihleri salgının etkisine göre uzatılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda La Liga yönetiminden de ilk adım geldi. Başkan Javier Tebas, yaptığı açıklamada, 2019-20 sezonunun sona erebileceğini açıkladı! İşte detaylar...

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ölümcül etkisiyle Avrupa'yı kıskacı altına almış durumda... İtalya'da binlerce ölüme neden olan virüs, aynı zamanda Avrupa'nın major liglerinde ara verilmesine neden olmuştu.

La Liga başkanı Javier Tebas, İspanyol Radyosu Cadena Cope'ye yaptığı açıklamalarda lige devam etmenin mali olarak zarara uğratacağı ve sağlık konusunda sorun yaratacağını açıkladı. İspanyol yönetici, La Liga'nın 2019-20 sezonunun sona erdirilebileceğini duyurdu.

Tebas, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Tüm haftasonu boyunca Avrupa kurumlarıyla ve kulüp başkanlarıyla görüntülü konferanslar ve telefon görüşmeleri yaptım. Önümüzde çok önemli bir hafta var. Üzerinde durduğumuz şey, ligi sona erdirme yönünde. Bu hafta Avrupa'da çok önemli kararlar alınabilir. İtalya, Almanya ve diğer lig başkanlarıyla temas kurdum. Koronavirüs bir sağlık meselesi olduğu için bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Doktorlarımız mevcut fakat ortaya çıkacak ekonomik sorunlara çözüm sunmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Karantinada değilim. Semptomum yok ve test edilmedim. Haftalardır zaten bir eylem planımız vardı La Liga olarak, bunu uyguladık. La Liga'nın yüzde 95'i tele çalışıyor. İspanya'da 400'den fazla çalışanımız var. Ancak, insanları evlerine geri göndermek zorunda kaldık."

İŞTE KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL OLAN/ERTELENEN LİGLER

İngiltere Premier Lig (4 Nisan'a kadar)

Almanya Bundesliga (2 Nisan'a kadar)

Fransa Ligue 1 (Belirsiz süre)

Serie A (Belirsiz süre)

La Liga (2 hafta maç yok)

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

Yunanistan Süper Ligi (Belirsiz süre)

CONCACAF tüm organizasyonları bir ay erteledi.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ertelendi.

FIBA organizasyonları askıya alındı.

Formula 1 (Avustralya, Bahreyn ve Vietnam)

MotoGP (ABD, Katar, Tayland ve Arjantin yarışları ertelendi)

Libertadores (Mart ayı boyunca)

Hollanda Eredivisie (31 Mart'a kadar)

Belçika Pro League (3 Nisan'a kadar)

Portekiz Süper Ligi (Belirsiz süre)

NBA (Belirsiz süre)

NCAA (Belirsiz süre)

Euroleague (11 Nisan'a kadar)

EuroCup (Belirsiz süre)

FIBA'ya basketbol ligleri (Belirsiz süre)

MLS (Belirsiz süre)

NHL (Belirsiz süre)

MLB (Belirsiz süre)

ATP (Erkekler Tenisi) (6 hafta ertelendi)

WTA (Kadınlar Tenisi) Charleston Open ve Miami Open ertelendi.

Londra Maratonu (4 Ekim'e ertelendi)

Boston Maratonu (Eylül ayına ertelendi)

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (19-21 Mart 2021'e ertelendi)

FIVB Voleybol Uluslar Ligi (Tokyo 2020 sonrasına ertelendi)

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