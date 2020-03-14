14 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.03.2020

İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden 'in bir futbolcusu ve bir görevlisinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildi.

kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcuda ve eğitim merkezindeki bir kişide teşhisi konulduğu ve bu kişilerin karantina altında tutulduğu belirtildi.

Bu vaka 'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespiti oldu.

Fransız basını, koronavirüse yakalanan oyuncunun 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki Güney Koreli Suk olduğunu yazdı.

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