07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig: Liverpool 2-1 Bournemouth | MAÇ SONUCU

Liverpool işi ilk yarıda bitirdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

İngiltere 'in 29. haftasında sahasında Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller ve 'den gelirken, konuk takımın tek golünü kaydetti.

'in 29. haftasında ile Bournemouth, Anfield Road'da kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Watford'a 3-0 mağlup olarak 44 maçlık yenilmezlik ve 18 maçlık galibiyet serisi sona eren ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolundaki ilerleyişine devam etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada ve 33. dakikada 'den gelirken, Bournemouth'un tek golünü 9. dakikada kaydetti.

Kırmızılar, bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek en yakın rakibi ile olan puan farkını maç fazlasıyla 25'e çıkardı. Küme düşme hattında yer alan Bournemouth ise 27 puanla 18. sırada kaldı.

Lig'in 30. haftasında Liverpool, Merseyside derbisinde 16 Mart Pazartesi günü TSİ 23.00'te Everton'ın konuğu olacak. Bournemouth ise 14 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de 'ı ağırlayacak.


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