İngiltere Premier Lig: Liverpool 2-1 Bournemouth | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool sahasında Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Mohamed Salah ve Sadio Mane'den gelirken, konuk takımın tek golünü Callum Wilson kaydetti.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool ile Bournemouth, Anfield Road'da kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Watford'a 3-0 mağlup olarak 44 maçlık yenilmezlik ve 18 maçlık galibiyet serisi sona eren ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolundaki ilerleyişine devam etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Mohamed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'den gelirken, Bournemouth'un tek golünü 9. dakikada Callum Wilson kaydetti.

Kırmızılar, bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek en yakın rakibi Manchester City ile olan puan farkını maç fazlasıyla 25'e çıkardı. Küme düşme hattında yer alan Bournemouth ise 27 puanla 18. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, Merseyside derbisinde 16 Mart Pazartesi günü TSİ 23.00'te Everton'ın konuğu olacak. Bournemouth ise 14 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de Crystal Palace'ı ağırlayacak.





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