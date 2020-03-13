Koronavirüs’e yakalanan futbolcu ve teknik direktörler kimler?
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19), tüm spor camiasını da etkisi altına aldı. Özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere’de vaka sayısı git gide artıyor. Avrupa’nın en büyük futbol ligleri de Koronavirüs sebebiyle sekteye uğradı. Peki, bugüne kadar hangi futbolcu ve teknik direktörlerde Koronavirüs testi pozitif çıktı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran Koronavirüs 5 büyük lige de damgasını vurdu. Birçok ligde maçlar seyircisiz oynanıyor veya erteleniyor. Özellikle İtalya Serie A, İspanya La Liga, Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Fransa 1. Ligi'nde birçok önlem alındı. Maçlar genellikle seyiricisiz oynandı. Vaka sayısı arttıkça ve takımlar seyahat ettikçe. Futbolcularda da bu virüs görülmeye başandı.
KORONAVİRUS TESTİ POZİTİF ÇIKAN FUTBOLCULAR
Koronovirüs etkisini spor camiasında da gösterdi. Koronovirüs testi pozitif çıkan futbolcular arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, İtalya Serie A'da oynayan Daniele Rugani ve Manolo Gabbiadini, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Timo Hübers ve Jannes Horn'de Koronavirüs testi pozitif çıktı.
MİKEL ARTETA'NIN KORONAVİRUS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Koronavirüs salgını hakkında Arsenal'den şok bir açıklama geldi. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın Korovirüs testi pozitif çıktı.
KORONAVIRUS TESTİ POZİTİF ÇIKAN BASKETBOLCULAR
Koronavirüs salgını yalnızca futbolu etkilemedi. NBA'de Utah jazz forması giyen Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve İspanyol ekip Real Madrid forması giyen Trey Thompkins'te koronavirüs testi pozitif çıktı.
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