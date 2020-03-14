14 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina'da koronavirüse yakalanan isimlerin sayısı 4'e çıktı

Fiorentina'da koronavirüslü oyuncu sayısı 4 oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.03.2020

İtalya Serie A kulübü , 20 yaşındaki oyuncusu 'in ardından ve kulübün fizyoterapisti 'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalyan ekiplerinden 'da koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. 'in koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi takımda 1'i fizyoterapist olmak üzere iki futbolcusunun daha koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu bildirdi. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan , ve kulübün fizyoterapisti 'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edilirken bu isimlerin evlerinde dinlendiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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