Fiorentina'da koronavirüse yakalanan isimlerin sayısı 4'e çıktı

İtalyan ekiplerinden Fiorentina'da koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Dusan Vlahovic'in koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi takımda 1'i fizyoterapist olmak üzere iki futbolcusunun daha koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu bildirdi. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edilirken bu isimlerin evlerinde dinlendiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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