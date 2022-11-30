2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan 3'üncü ve son maçların ardından Fransa 6 puan ve averajla lider, Avustralya ise aynı puanla grubu 2'nci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Fransa, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeni Zelanda Futbol Federasyonu'ndan Matthew Conger'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Tunus, 58'inci dakikada Wahbi Khazri'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fransa grubu 6 puan ve averajla lider, Tunus ise 4 puanla 3'üncü sırada tamamladı.
D GRUBU
1- Fransa: 6 puan
2- Avustralya: 6 puan
3- Tunus: 4 puan
4- Danimarka: 1 puan
🏆⚽ GOOLL! | Kaptan sahnede! Khazri topu harika taşıdı, aynı güzellikte bitirdi. Tunus önde! #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/6GitiarZQ7— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022