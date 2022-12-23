2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadelede seri penaltı atışları sonucunda Arjantin, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Maçın üzerinden günler geçse de yankıları sürüyor.

Kimilerine göre Dünya Kupası tarihinin en güzel final maçı olan Arjantin - Fransa karşılaşmasının yankıları devam ediyor.

Arjantin, seri penaltı atışları sonrasında kupaya uzanmış ve kutlamalar günlerce sürmüştü.

L'Equipe'in haberine göre Fransa cephesi, hakem Szymon Marciniak'ın kural hatası yaptığını iddia etti. Haberde Messi'nin 3. gol vuruşunu yapmadan Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girdiğini net bir şekilde görüldüğü ve golün geçersiz sayılması gerektiği ifade edildi.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA kurallarına göre ilgili kısımda, "Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır" deniyor.

MARTINEZ'I DE ŞİKAYET EDİYORLAR

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in ödül töreninde ve Arjantin'deki kutlamalardaki hareketleri Fransa cephesinden büyük tepki çekmişti. Final maçında mutlak golleri önleyen ve kupanın kazanılmasında başrol oynayan isimlerden olan Martinez, Arjantin'deki kutlamalarda kucağında Mbappe'nın fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği tutmuştu.

Yine L'Equipe'in haberine göre Fransa Futbol Federasyonu, Martinez'in hareketleriyle ilgili FIFA'ya şikayette bulundu. Haberde Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Great'in Arjantinli mevkidaşı Claudio Tapia'ya Martinez'in davranışlarıyla ilgili bir mektup yazdığı da belirtildi.