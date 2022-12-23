2022 Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu!

2022 Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu!

2022 Dünya Kupası nefes kesen maçların ardından sona erdi. Turnuvada birçok güzel gol atılırken, Dünya Kupası'nın en güzel golü ise Brezilyalı forvet Richarlison'un Sırbistan karşısında attığı gol olarak belirlendi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2022- 16:48