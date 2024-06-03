İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Hazırlık maçı

A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile EURO 2024 Hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Türkiye maçı 4 Haziran Salı günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE